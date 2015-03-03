Порошенко подписал закон об усилении уголовной ответственности военных и мобилизованных

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы об усилении ответственности военнослужащих и мобилизованных.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, говорится в сообщении, "президент Украины подписал несколько законов, которые усиливают ответственность военнослужащих и мобилизованных".

Так, Порошенко подписал закон № 194-VIII "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за отдельные военные преступления", принятый Верховной Радой 12 февраля 2015 года. Этот документ устанавливает более суровую уголовную ответственность военнослужащих за совершение отдельных военных преступлений в условиях особого периода. В соответствии с законом, усиливается уголовная ответственность за военные правонарушения, в первую очередь за те, которые касаются неповиновения (умышленного невыполнения приказа), сопротивления начальнику, угроз или насилия в отношении начальника, самовольного оставления воинской части или места службы, дезертирства, уклонения от военной службы, имущественных отношений, нарушения уставных правил службы, преступной бездеятельности военной власти и незаконного использования символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла и злоупотребления ею.

Законом № 186-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (принятый Верховной Радой 12 февраля 2015 года) внесены изменения в ряд законов о гражданской защите. В частности, Уголовный кодекс дополнен статьей 336, которая устанавливает уголовную ответственность за "уклонение от прохождения гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации".

Закон № 158-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности военнослужащих, предоставлении командирам дополнительных прав и возложении обязанностей в особый период", который был принят Верховной Радой 5 февраля 2015 года, уточняет рамки ответственности, которые касаются военных административных нарушений и не влекут за собой уголовной ответственности; вводит понятие "арест с содержанием на гауптвахте" и определяет пределы его применения. Также эти изменения уточняют административную ответственность военнослужащих за правонарушения, которые касаются правил и уставов несения службы, материальной ответственности и т. п.", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, когда уйдут на "дембель" первые мобилизованные.