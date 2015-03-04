На Донбасс движутся 160 грузовиков очередной путинской "гуманитарки"

Сегодня, 4 марта, в Украину вторгнется 17-й так называемый "гумконвой" из России. Колонна из 160 автомобилей МЧС России с "гуманитарной помощью" для Донбасса прибыла на российскую границу.

Об этом сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов, пишет ТАСС.

Как утверждают в ведомстве, груз будет весить свыше 1800 тонн. Также в России не перестают убеждать в том, что груз будет состоять исключительно из продуктов и предметов первой необходимости.

"90% груза составляют продукты питания. Остальная часть - это предметы первой необходимости и другие материальные средства, необходимые для жизнеобеспечения населения", - утверждают в МЧС России.

Колонна вышла из Донского спасательного центра.

"В пути она разделилась на две: часть машин отправилась на пограничный пункт пропуска Донецк, другая часть - на Матвеев Курган, где сейчас начинается таможенное оформление грузов в установленном порядке", - сказал Воронов.

Стоит отметить, что издание уточняет, что на обоих пунктах пропуска в таможенных и пограничных процедурах принимают участие украинские таможенники и пограничники, которые проверяют соответствие грузов заявкам. Также присутствуют представители миссии ОБСЕ и многочисленные журналисты.

Однако, что на самом деле привезет путинский "гумконвой", как всегда остается загадкой.

Ведь Россия ни разу так и не сообщила о подлинном составе груза во всех предыдущих 16 конвоях, несмотря на многочисленные требования Украины и международных организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что России планирует в марте направить на Донбасс три "гуманитарных конвоя".