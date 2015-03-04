Боевики не пускают наблюдателей ОБСЕ к своей тяжелой технике: карта зоны АТО

Боевики не допускают наблюдателей миссии ОБСЕ к местам дислокации своей якобы отведенной тяжелой техники.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко.

В то же время украинская сторона начала второй этап отвода тяжелой техники, несмотря на то, что боевики только имитируют выполнение минских договоренностей.

"На луганском направлении боевики не только не допускают наблюдателей ОБСЕ к процессу передислокации тяжелого вооружения, они даже не показывают маршруты, куда эта техника якобы отводится", - сказал Лысенко.

Также он уточнил, что второй этап отвода тяжелой техники предусматривает отведение 152 мм самоходной артиллерийской установки "Акация".

Сейчас эти бронированные машины готовятся для отвода, определено маршруты для этого.

"Украинская сторона продолжает процесс отвода тяжелых вооружений. Именно начался второй этап", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки "перемирия" был убит один украинский военный, еще один - ранен.

Больше о событиях на Донбассе смотрите в спецтеме "Главреда".