Порошенко официально потребовал у Путина освободить Савченко

Президент Украины Петр Порошенко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину относительно немедленного освобождения украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.

Об этом глава государства сказал во время совместной с председателем Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

"Как известно, я направил письмо президенту Путину с обращением о немедленном освобождении Надежды Савченко, в том числе и по медицинским показателям. И я попросил премьер-министра (Италии) поднять этот вопрос и помочь решить эту чрезвычайно чувствительную и болезненную проблему", - сказал Порошенко.

Сегодня, 4 марта, Басманный районный суд Москвы рассматривает жалобу адвокатов Надежды Савченко на отказ следствия отпустить ее на заседание ПАСЕ.

Как видно на фото, украинка нашла в себе силы улыбаться.

Как сообщалось, Савченко голодает уже 82 дня, протестуя против ее незаконного содержания в тюрьме.

Адвокат Илья Новиков сообщал о том, что Савченко заставляли принимать неизвестные препараты.