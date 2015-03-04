Интуиция подсказывает Кучме, что Савченко вскоре освободят

У России нет никаких оснований для содержания под стражей украинской летчицы Надежды Савченко, и вскоре она будет освобождена.

Об этом, ссылаясь на свою интуицию, заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью Радио Свобода.

"Я сам удивляюсь (отношению России к Савченко – прим. ред.). По-моему, оснований для такого отношения к Савченко абсолютно нет, я немножко знаю ее биографию. Но мне кажется, что в ближайшее время ее должны отпустить. Что-то мне подсказывает", - рассказал украинский политик.

Также он напомнил о ситуации с "одной женщиной", которую в Украине выпустили на лечение в Германию.

"Может быть, по принципу нашему, что в Украине было недавно с одной женщиной, кто-то пригласит на лечение. Тем более мы с вами слышали, что немецкие врачи обследовали ее", - предположил Кучма, очевидно, намекая на эпопею с лечением Юлии Тимошенко.

"Наверное, ситуация со здоровьем не блестящая, раздаются голоса, что в марте могут произойти необратимые процессы. Поэтому, я думаю, что Россия тоже заинтересована, чтобы не иметь еще проблему. Делают из нее величайшего преступника XXI века! Россияне пускай посмотрят на Донбасс, что там творится, тысячи людей погибло, как они относятся к тем, кто стреляет с российской стороны в украинцев, исходя из этого и отнесутся к судьбе Савченко", - предложил украинский политик.

В то же время он напомнил, что подобным поведением Россия не зарабатывает популярности в мире.

"Весь мир, включая Организацию Объединенных Наций, уже подключился. Люди добрые, наверное, надо как-то отреагировать? Или дайте, пожалуйста, абсолютно доказательную базу, что она преступник XXI века. Будем надеяться на хорошее. Она депутат украинского парламента, член ПАСЕ, даже с этой точки зрения ее обязаны освободить. Я думаю, что общественное мнение будет только увеличиваться с точки зрения освобождения. Я думаю, что российская сторона примет правильное решение", - резюмировал Леонид Кучма.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Кучма, как представитель Украины, рассказал, что главари боевиков приходили на переговорах по Донбассу с оружием и требовали невозможного.