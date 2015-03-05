Рада одобрила ощутимое увеличение численности армии

Верховная Рада приняла закон "О численности Вооруженных Сил Украины", предложенный Президентом Петром Порошенко, согласно которому в стране вырастет количество военных.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что за соответствующий документ (№2269) проголосовали 270 из 314 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

"Данным законом предусмотрено увеличение численности ВСУ до 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих", - отметили журналисты.

Обратим внимание, что в 2012 году Радой была утверждена численность ВСУ в пределах 184 тыс. человек.

Документ прокомментировал замминистра обороны Петр Мехед. По его словам, он нужен для того, чтобы защищать Украину сегодня.

Также чиновник заверил, что после завершения АТО и проведения мероприятий по демобилизации численность ВСУ будет уменьшена согласно военно-политической обстановке.

Между тем председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский отметил, что в первую очередь будет увеличено количество сухопутных войск и боевых подразделений.

Напомним, ранее лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что через два месяца в Украине могут возобновиться широкомасштабные военные действия.