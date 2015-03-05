Опубликовано видео задержания экс-министра финансов Украины Колобова

В сети появилось обнародованное Гражданской гвардией Испании видео задержания бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова.

Колобов был арестован в курортном городке Альтеа провинции Аликанте автономной области Валенсия, сообщает ТСН.

По данным испанских СМИ, около месяца назад он поселился в местном комплексе "Altea Hills".

Напомним, что бывший министр финансов в правительстве Николая Азарова был объявлен в международный розыск. Кроме того, в конце января этого года следователи ГПУ получили постановление Печерского суда Киева о наложении ареста на денежные средства, к которым имеет отношение Колобов. Сумма составляет более 125 миллионов в гривневом эквиваленте.

Также напомним, что наша Генпрокуратура в срочном порядке готовит экстрадицию Колобова в Украину.

видео: ru.tsn.ua