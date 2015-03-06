В НАТО обвинили Россию в значительном увеличении поддержки боевиков на Донбассе

Россия в последнее время значительно увеличила поддержку боевиков на Донбассе.

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы видим, что Россия значительно увеличила свою поддержку сепаратистам", - сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, речь идет о более чем тысяче единиц тяжелых вооружений, включая бронетехнику, артиллерию и современные системы ПВО. Как подчеркнул генсек, эта техника "могла быть поставлена только Россией".

Кроме этого, Столтенберг заявил, что Россия обучает боевиков, а российские военнослужащие присутствуют на территории Украины.

При этом генсек пояснил, что в своих утверждениях НАТО опирается на данные разведки, а также на материалы из открытых источников, включая информацию от наблюдателей ОБСЕ.

Генсек призвал Россию отвести свои войска с территории Украины и оказать влияние на террористов для того, чтобы они соблюдали соглашения о прекращении огня (между тем, руководство РФ неоднократно заявляло, что российских войск в Украине нет – ред.).

Он также заявил, что международное сообщество сочтет неприемлемой любую попытку поддерживаемых Россией боевиков расширить занимаемые ими территории на востоке Украины.

"Попытка расширения территорий со стороны сепаратистов будет прямым нарушением минских договоренностей - и будет неприемлемым действием в глазах международного сообщества", - сказал он.

Ранее, командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что на востоке Украины находится 12 тысяч военнослужащих России, которые поддерживают террористов Донбасса.