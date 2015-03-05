У Савченко очередной приступ, ее здоровье ухудшается - МИД

МИД Украины заявил, что обнародованная некоторыми СМИ информация, что якобы украинская летчица Надежда Савченко прекратила голодовку, "к сожалению, не отвечает действительности".

Об этом сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

"Надежда Савченко продолжает голодовку в знак своего протеста против незаконного вывоза из Украины и безосновательного содержания на территории России, однако согласилась на определенное время возобновить прием поддерживающих смесей (в виде бульона)", - отметил спикер МИД.

По информации службы, во время встречи с консульским представителем посольства Украины в четверг, 5 марта у Надежды Савченко случился очередной приступ, что является прямым результатом значительного ухудшения состояния ее здоровья.

"Сегодня во время встречи с консульским представителем Посольства Украины у Надежды Савченко случился очередной приступ. Это является прямым результатом значительного ухудшения состояния ее здоровья, к чему МИД неоднократно привлекало внимание российской стороны", - отметил Перебийнис.

Он добавил, что МИД Украины в связи с этим снова обращается к российской стороне с требованием немедленно допустить к Надежде Савченко украинских врачей, а также освободить задержанную гражданку Украины из-под стражи, что позволит осуществить ее немедленную госпитализацию в одну из украинских или европейских клиник.

Напомним, 4 марта Савченко в суде заявила, что продолжит голодовку в российской тюрьме до справедливого суда.