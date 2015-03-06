Главный свидетель убийства Немцова рассказала, как ей угрожали в Украине

Главный свидетель по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова рассказала об угрозах в свой адрес.

Соответствующее заявление киевлянка Анна Дурицкая подала в Генпрокуратуру Украины.

Девушка сообщила "об угрозе ее жизни со стороны неизвестных лиц во время пребывания по месту жительства родителей".

По данному факту возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура поручила принять меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья Дурицкой.

23-летняя модель Анна Дурицкая находилась в компании Немцова в момент его убийства, произошедшего в центре Москвы в ночь на 28 февраля.