Ляшко сорвал доклад главы Нацбанка: перед нами выступала не женщина

Группа депутатов во главе с Олегом Ляшко сорвали доклад главы Нацбанка Валерии Гонтаревой с трибуны Верховной Рады.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Во время доклада Гонратевой депутаты окружили трибуну и начали скандировать "позор!" и "в отставку!".

Председатель парламента Владимир Гройсман пытался успокоить депутатов, но безуспешно. В результате Гонтарева покинула трибуну.

Выступая после этого с трибуны, Ляшко заявил, что "перед нами выступала не женщина, а человек, который обокрал украинских граждан".

Напомним, ранее лидер фракции Блока Петра Порошенко рассказал, когда Гонтарева может уйти в отставку.