Ляшко сорвал доклад главы Нацбанка: перед нами выступала не женщина

Глава Нацбанка не смогла закончить свой доклад в Раде.
Группа депутатов во главе с Олегом Ляшко сорвали доклад главы Нацбанка Валерии Гонтаревой с трибуны Верховной Рады.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Во время доклада Гонратевой депутаты окружили трибуну и начали скандировать "позор!" и "в отставку!".
Председатель парламента Владимир Гройсман пытался успокоить депутатов, но безуспешно. В результате Гонтарева покинула трибуну.
Выступая после этого с трибуны, Ляшко заявил, что "перед нами выступала не женщина, а человек, который обокрал украинских граждан".
Напомним, ранее лидер фракции Блока Петра Порошенко рассказал, когда Гонтарева может уйти в отставку.