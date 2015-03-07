Порошенко рассказал об ответе Путина на его письмо по Савченко

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, какой ответ он получил на свое письмо к президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Надежды Савченко.

Об этом он рассказал заместителю Госсекретаря США Энтони Блинкену, передает пресс-служба президента.

В своем ответе Путин заявил, что основой решения по украинке станут правовые нормы и гуманизм.

Порошенко также сообщил, что он обращался к Путину с просьбой направить украинских врачей для осмотра Савченко и выработке рекомендаций по лечению и медицинской помощи.

"Я послал ему письмо, чтобы ее немедленно освободили", - сказал Порошенко.

Как известно, ранее Порошенко направил Путину письмо с просьбой освободить украинскую летчицу, Героя Украины Надежду Савченко.

В четверг, 5 марта, письмо было получено, а позже Путин направил ответ Порошенко, о содержании которого пресс-служба Кремля говорить отказалась.