Мать Савченко написала письмо Меркель: помогите мне спасти мою дочь

Мать арестованной в России украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Мария написала письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой посодействовать освобождению ее дочери.

Об этом сообщает Bild, пишет РБК-Украина.

"Уважаемая госпожа Меркель, пожалуйста, помогите мне спасти мою дочь", - отмечается в послании.

"Я обращаюсь напрямую к Вам и сильно надеюсь, что Вы как-нибудь поможете нам выйти из этого положения", - написала Мария Савченко.

Также она подчеркнула, что у ее дочери есть алиби, и она не может быть виновна в гибели российских журналистов.

Напомним, Надежда Савченко была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 мая 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает и продолжает голодать.