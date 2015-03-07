Порошенко о Савченко: агрессор "зубы сломает" об нашу Надежду

Президент Петр Порошенко заявил, что арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко ломает стереотип о слабости женского пола.

Об этом он сообщил, вручая награды женщинам, которые защищают свободу и независимость Украины, говорится на сайте главы государства.

"Посмотрите, что получил в ответ враг и агрессор - зубы сломают они об нашу Надежду", - отметил Порошенко.

В то же время Президент подчеркнул, что делает все возможное, чтобы нардеп была освобождена.

Напомним, Надежда Савченко была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 мая 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает и продолжает голодать.