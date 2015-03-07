Сестра Савченко объяснила, почему она не доверяет немецким врачам: ФСБ хорошо работает

Сестра арестованной в России украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Вера объяснила, почему она решила принимать куриный бульон и рассказала о причинах ее недоверия к немецким врачам.

Об этом родственница украинки сообщила в интервью DW.

"…три дня подряд Надя чувствовала себя ужасно. У нее были рвота, судороги, боли в желудке. Чтобы это прекратить, она принимала куриный бульон и собирается это делать в дальнейшем", - отметила сестра нардепа.

"Но понятно, что куриный бульон - это совсем не то, что нужно в таком состоянии. Там нет углеводов. Впрочем, это то, что дали тюремные врачи", - добавила Вера Савченко.

По ее словам, украинка "ждет делегацию украинских врачей, которые осмотрят ее". "Там есть два немецких врача, которые уже были у нее, но она отказывается от этой помощи, поскольку тогда не допустят украинскую делегацию", - сказала родственница летчицы.

В то же время она объяснила, почему Савченко не доверяет врачам из Германии.

"Потому что хорошо работает российская ФСБ. Они знают, когда приедут врачи и в это время колют ей глюкозу, чтобы показатели были лучше. Кроме того, немецкие врачи делали только УЗИ, а анализ крови не сделали. Кровь покажет все", - подчеркнула ее сестра.

Напомним, Надежда Савченко была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 мая 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает и продолжает голодать.