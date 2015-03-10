В Украине начался очередной этап частичной мобилизации

В Украине стартовал второй этап четвертой волны мобилизации.

Об этом заявил представитель Минобороны Украины Сергей Галушко, передает УНИАН.

В частности, чиновник заверил, что мобилизованные во время первого этапа вскоре отправятся или уже отправились в зону АТО.

Также он сообщил, что во время второго этапа будут мобилизованы не более 20 тысяч украинцев.

"В эти дни проводится выпуск из учебных центров первого этапа этой волны мобилизованных, они уже частично прибыли на места, частично находятся на этапе отправки. Мы одновременно начали второй этап четвертой волны. Он на много меньше по общему количеству человек будет – до 20 тысяч", - заявил Галушко.

Напомним, четвертая волна мобилизации пройдет в три этапа, первый из которых длительностью 90 дней стартовал 20 января.

Всего в 2015 году планируется призвать около 100 тысяч резервистов, а также 40 тысяч срочников.

Ранее в Генштабе заявили, что каждый десятый подлежащий мобилизации в Украине является добровольцем.

2 марта президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о численности Вооруженных сил Украины, которым увеличил предельную численность армии до 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.