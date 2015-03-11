Адвокат Савченко: она совершенно невиновна, опубликованы видео дозакательства

Украинская летчица Надежда Савченко была захвачена в плен еще до того, как были убиты российские журналисты, в гибели которых ее обвиняют.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в эфире телеканала "24".

Также он предоставил видео, на котором снят момент пленения Савченко – боевики надели на голову украинки повязку и допрашивают ее.

"То, что это территория Украины, не обжалует даже следствие, поскольку следствие не утверждает обратного, а соглашается с тем, что она попала в плен в батальон "Заря" 17 июня. Здесь гораздо важнее время", - сообщил Фейгин.

По словам адвоката, эксперты определили, что видео было снято около 10 часов утра.

В то же время, российские следователи утверждают, что Савченко корректировала огонь, в результате которого около 12 часов дня были убиты российские журналисты.

Однако данные следствия и видео не совпадают, ведь к моменту гибели журналистов украинка уже два часа находилась в плену, у нее забрали телефон.

"Наши специалисты провели свою экспертизу. Специалист по астрономии определил по градусам, азимутам, позиции солнца, что это 10:00 утра", - отметил Фейгин.

Также он добавил, что было подано ходатайство о приобщении этого видео к материалам дела в качестве доказательства, а также о проведении двух экспертиз – для определения голоса Савченко и времени съемки по цифровым показателям.

Юрист добавил, что известен и автор видео – гражданин России Егор Русский, который сейчас называет себя "мэром" Лутугино на подконтрольной боевикам территории Луганской области.

Адвокаты требуют у следствия, чтобы допросили и его.

Напомним, в декабре 2014 Надежда Савченко объявила голодовку, выражая протест незаконному содержанию в СИЗО.

Отказ от пищи продолжался более 80 дней, в результате чего произошло резкое ухудшение состояния здоровья, что вынудило украинку приостановить голодовку.

Видео: телеканал "24"