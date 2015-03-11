Туск о конфликте в Украине: Запад не готов перейти к "военным" решениям

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что решение о возможных поставках оружия Украине не принимается органами ЕС, однако это могут сделать отдельные страны.

Об этом он сообщил в Вашингтоне (США) польским СМИ, пишет Укринформ.

В то же время европолитик отметил, что в объединении стран надеются на отказ РФ от агрессивных действий.

"Без сомнения этот вопрос (поставки Украине оружия - ред.) есть в повестке дня, но пока что все, наверное, хотят избежать такого драматического развития событий и все еще надеются, что россияне воздержатся от своих агрессивных действий", - подчеркнул Туск.

"Поэтому, сегодня никто не готов перейти к решениям военного характера", - добавил президент Евросовета.

Напомним, ранее председатель Комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер заявил, что его страна должна предоставить Украине оборонительное оружие.