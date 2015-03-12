Адвокат Савченко объяснил, почему к ней не пускают врачей из Украины

Адвокат арестованной в России украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Марк Фейгин заявил, что врачей из Украины к ней не пускают, поскольку они могут дать медицинские основания для изменения меры пресечения.

Об этом он сообщил в эфире hromadske.tv.

В то же время защитник украинки объяснил, что согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ, существует перечень заболеваний, которые несовместимы с содержанием под стражей.



"А как думает следствие и те, кто заказывает это все - ага, приедут украинские врачи, с нашего разрешения, сделают вывод о каком-нибудь остром панкреатите, который есть в этом списке... И тогда, основываясь на этом, мы (защита) вправе ходатайствовать перед судом, напрямую обращаться в суд и требовать изменить меру пресечения", - отметил Фейгин.

"Именно поэтому перед каждым заседанием тюремные врачи выдавали справку об удовлетворительном состоянии здоровья, чтобы защита не апеллировала к медицинским показателям", - добавил адвокат.

Напомним, ранее Марк Фейгин заявил, что на Донбассе боевики захватили Надежду Савченко в плен еще до того, как были убиты российские журналисты, в гибели которых ее обвиняют.