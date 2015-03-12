Военный эксперт рассказал, сколько наемников воюет на стороне ДНР и ЛНР

Координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что на стороне так называемых ДНР и ЛНР воюет около 30-33 тысяч человек.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что из указанного выше количества боевиков лишь 15-20% имеют украинское гражданство, остальные - российские наемники.

При этом, по его словам, главари террористических организаций продолжают проводить "мобилизационные мероприятия".

"На предприятиях и шахтах на оккупированной территории массово составляются так называемые мобилизационные списки работников, под предлогом подготовки к "наступлению украинских войск", - добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что на захваченной территории Луганской области главари остатков банд "казаков" решили войти в состав "вооруженных сил ЛНР" на правах отдельного "рода войск".