К Савченко в российской тюрьме допустят украинских врачей - адвокат

К украинской летчице Надежде Савченко, которая содержится в российском СИЗО, будут допущены украинские врачи, сообщил один из адвокатов летчицы Илья Новиков.

Об этом передает Радио "Свобода".

"Самая главная новость, которую мы получили, - это то, что российская сторона дала добро на приезд в Москву делегации врачей из Киева. Мы ожидаем, что это произойдет в один из ближайших дней. Нам не сообщают, когда именно это будет, но есть информация о том, что консульство Украины в Москве получило подтверждение того, что такая встреча состоится в очень короткие сроки. Мы возлагаем на нее большие надежды, потому что получить объективную информацию от российских медиков о ее текущем состоянии невозможно", - сказал Новиков, добавив, что последняя справка, которую получили адвокаты Савченко, датирована 3 марта.

По словам Новикова, у Савченко обострение панкреатита, и ей сейчас крайне необходимо квалифицированное обследование специалистов.

В свою очередь советник президента Украины Ольга Богомолец подтвердила, что украинские врачи, среди которых есть гастроэнтерологи, готовы вылететь в Москву.

Савченко находится в российском СИЗО с лета 2014 года. В декабре она объявила голодовку в знак протеста против задержания. 5 марта адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично приостановить голодовку, которая длилась более 80 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат Савченко объяснил, почему к ней не пускают врачей из Украины.