В центре Москвы людей вербуют в ряды боевиков: опубликованы фото

В центре города Москва (Россия) людей вербуют в ряды орудующих в зоне АТО на Донбассе боевиков.

Об этом пишет Украинская правда.

В то же время издание уточнило, что в Климентовском переулке (находится недалеко от Кремля) появились соответствующие агитационные палатки.

По данным журналистов, они были "установлены радикалами из партии Эдуарда Лимонова "Другая Россия" совместно с представителями организации "Интербригада"".

На них размещены различные призывы, в частности: "Фронт испытывает недостаток бойцов, командиров и военных специалистов", "Новороссия" обязательно станет частью России, а вслед за ней и вся Украина".

""Активисты" в палатке также раздают газету "Тотальная мобилизация" и листок "Русская весна"", - добавило издание.

Обратим внимание, что такие действия подпадают под статью 359 Уголовного кодекса России "Наемничество", однако правоохранители не реагируют на нарушение закона.

Напомним, ранее сообщалось, что из российского города Екатеринбург на восток Украины для участия в боевых действиях отправились 70 будущих пособников боевиков.

Фото: facebook.com