К Савченко так и не пустили украинских врачей: Путин обзавелся новым политзаключенным

Путин, похоже, решил обзавестись новым политзаключённым. Раньше был Ходорковский, теперь Савченко.
В России так и не пустил украинских медиков к летчице Надежде Савченко, нарушив прежние договоренности.
Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter
"Как и следовало ожидать похоже на развод. Приехали к тюрьме, украинские медики сидят в машине с утра. Не пустили, одним словом. Хотя обещали", - написал Фейгин.
По его информации, адвокаты написали жалобу в Генпрокуратуру РФ через электронную форму на сайте на действия ФСИН не допустивших украинских врачей к Савченко.
"Как хотите, но из ворот тюрьмы выехала "Скорая помощь. Сегодня ничем не кончилось. Продолжение завтра утром", - пишет Фейгин.
"Похоже, что Путин всё-таки решил обзавестись новым любимым политзаключённым. Раньше был Ходорковский, теперь Савченко. Типа "Железная Маска", - пишет адвокат.
Напомним, ранее сообщалось, что к украинской летчице Надежде Савченко, которая содержится в российском СИЗО, будут допущены украинские врачи.