К Савченко так и не пустили украинских врачей: Путин обзавелся новым политзаключенным

В России так и не пустил украинских медиков к летчице Надежде Савченко, нарушив прежние договоренности.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter

"Как и следовало ожидать похоже на развод. Приехали к тюрьме, украинские медики сидят в машине с утра. Не пустили, одним словом. Хотя обещали", - написал Фейгин.

По его информации, адвокаты написали жалобу в Генпрокуратуру РФ через электронную форму на сайте на действия ФСИН не допустивших украинских врачей к Савченко.

"Как хотите, но из ворот тюрьмы выехала "Скорая помощь. Сегодня ничем не кончилось. Продолжение завтра утром", - пишет Фейгин.

"Похоже, что Путин всё-таки решил обзавестись новым любимым политзаключённым. Раньше был Ходорковский, теперь Савченко. Типа "Железная Маска", - пишет адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что к украинской летчице Надежде Савченко, которая содержится в российском СИЗО, будут допущены украинские врачи.