На выборах мэра Ужгорода побеждает кандидат от "Відродження" Андриив

В Ужгороде кандидат от партии "Відродження" Богдан Андриив побеждает на выборах городского головы действующего мэра Сергея Ратушняка с двухкратным преимуществом в количестве голосов.

Об этом сообщает штаб политсилы на Закарпатье, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что, по данным протоколов с мокрыми печатями, переданным в ЦИК, Андриив набирает 20 тыс. 665 голосов (58,57%), а его конкурент самовыдвиженец — 10 тыс. 903 (30,9%).

"В штабе партии "Відродження" отметили, что существенной разницы между результатами параллельного подсчета голосов, который проводился штабом и результатами, переданными в ЦИК, нет", — добавили журналисты.

По их данным, в целом в день второго тура выборов существенных нарушений на участках зафиксировано не было. На три из них поступили телефонные звонки о минировании, однако оперативные группы, выехавшие на место для проверки данных фактов, взрывчатку не нашли и работа была восстановлена.

Кроме того, Андриив уже поблагодарил жителей Ужгорода за поддержку, а также призвал объединиться для работы во благо города. "Чувствую, что ужгородцы устали от неэффективной и двуличной власти. Осознаю, полученные сегодня голоса — огромный кредит доверия. Люди ждут перемен", — отметил политик.

"Призываю моих избирателей, ужгородцев, которые проголосовали за других кандидатов — объединимся ради нашего города! Выборы закончились. Начинается период тяжелой и ответственной работы. Мы несем общую ответственность за будущее нашего города. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие ужгородцев!" — добавил он.

Обратим внимание, что, по сведениям гражданской сети ОПОРА, явка избирателей во время второго тура местных выборов в Ужгороде составила 38%.