Обама напомнил Путину: из Украины нужно вывести иностранные войска и вернуть контроль над границей

В рамках встречи лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) президент США Барак Обама на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос вывода иностранных войск из Украины, освобождения заложников и возвращения контроля Украины над границей.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности США при Белом доме по итогам встречи президентов США и России в Турции, передает УНИАН.

Как заявили в Белом доме, разговор Обамы с Путиным длился около 35 минут. Отмечается, что, говоря о ситуации в Украине, президент США "вновь подтвердил свою поддержку полному внедрению Минских соглашений, в том числе отводу тяжелого вооружения, выводу всех иностранных боевиков, освобождению заложников и возвращению правительству Украины контроля над украинской частью международной границы".

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме рассказали, о чем Обама говорил с Путиным на саммите G20.