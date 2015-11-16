Обама договорился с лидерами ЕС о сохранении санкций против России

Во время саммита G20 в турецкой Анталии президент США Барак Обама провел отдельную встречу с руководителями ведущих европейских стран.

На ней было договорено о совместной позиции касательно санкций в отношении России, передает ТСН.

В разговоре принимали участие премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Италии Маттео Ренци и глава МИД Франции Лоран Фабиус. Участники встречи подтвердили, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока не будут полностью выполнены "минские соглашения" по Украине.

Напомним, ранее Обама напомнил Путину: из Украины нужно вывести иностранные войска и вернуть контроль над границей.