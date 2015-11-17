На Донбассе боевики из "Градов" обстреляли два города: фото- и видеодоказательства

В понедельник вечером, 16 ноября, в зоне АТО на Донбассе боевики из РСЗО "Град" обстреляли города Красногоровка и Горняк, в Сети появились фото- и видеодоказательства атак.

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы открыли огонь по жилым секторам населенных пунктов в период с 20:13 до 20:14 и с 20:40 до 20:56 соответственно.

"Всего было выпущено 12 ракет", — отметили военнослужащие нашего государства.

По их данным, доказательства осуществленных орудующими на востоке страны наемниками обстрелов зафиксированы техническими средствами наблюдения и переданы представителям ОБСЕ.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Фото: facebook.com/ato.news, видео: Військове телебачення України