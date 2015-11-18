Давление на Россию нужно сохранить, пока не вернет Крым Украине — Нуланд

18 ноября 2015, 09:56

Нуланд отметила, что сейчас необходимо помочь Украине преодолеть все существующие трудности.

Виктория Нуланд в Раде

Давление на Россию необходимо сохранить для полного выполнения ею всех незавершенных обязательств по Минским соглашениям. Западу нужно также сохранять в силе санкции, связанные с Крымом, до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине.

Об этом заявила помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, пишет УНИАН.

Помощник госсекретаря напомнила, что помощь Украине со стороны США включала политическую, экономическую поддержку и поддержку политики безопасности.

"Мы ввели последовательно жесткие этапы санкций, чтобы посадить Россию за стол переговоров, и мы поддержали дипломатическое урегулирование конфликта с помощью Минских соглашений и переговоров в нормандском формате во главе с Германией и Францией", — сказала Нуланд.

Она отметила, что сейчас необходимо помочь Украине преодолеть все существующие трудности.

"Мы должны сохранять давление на Россию и ее сообщников-сепаратистов для завершения выполнения невыполненных обязательств по Минску", — отметила Нуланд.

В этой связи она обратила внимание на то, что речь идет об освобождении всех заложников; обеспечении полного доступа на Донбассе гуманитарным агентствам ООН, неправительственным организациям и украинским правительственным учреждениям по оказанию помощи.

Кроме того, Нуланд подчеркнула необходимость проведения свободных и справедливых выборов на Донбассе в соответствии с украинской Конституцией и с участием наблюдательной миссии за выборами Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ; вывода с Украины всех иностранных сил и вооружения, а также возвращение контроля Украины над государственной границей.

"Санкции являются неотъемлемым инструментом, чтобы заставить Россию быть ответственной. Они должны быть продолжены, пока Минские соглашения не будут полностью реализованы. И мы должны сохранять в силе наши санкции, связанные с Крымом, до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", — заявила Нуланд.

Напомним, ранее президент Украины Петр порошенко сообщал, что на саммите глав государств "Большой двадцатки" (G20) лидеры Евросоюза заявили, что санкции против России не будут сняты, пока не будут выполнены все положения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. 

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