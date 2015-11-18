Адвокаты Савченко рассказали о показаниях главаря ЛНР в суде

В суде над украинской летчицей и депутатом Надеждой Савченко главарь террористической ЛНР Игорь Плотницкий пытался давать показания подчеркнуто корректно.

Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин в Twitter.

По словам другого защитника украинки Николая Полозова, Плотницкий назвал суд над Савченко "политическим процессом".





Плотницкий заявил, что отдал приказ подчиненному с позывным Кэп отвезти её к п.Северный и вернуть ей телефон и сим-карты #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 18 ноября 2015





Напомним, ранее сообщалось, что Плотницкому померещилось, что Савченко была руководителем "Айдара": обещает явиться в суд.