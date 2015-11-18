Адвокаты Савченко рассказали о показаниях главаря ЛНР в суде

Плотницкий назвал суд над Савченко "политическим процессом", сообщил Полозов.
В суде над украинской летчицей и депутатом Надеждой Савченко главарь террористической ЛНР Игорь Плотницкий пытался давать показания подчеркнуто корректно.
Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин в Twitter.
По словам другого защитника украинки Николая Полозова, Плотницкий назвал суд над Савченко "политическим процессом".
Плотницкий #FreeSavchenko pic.twitter.com/TMoppiH7T6
— Mark Feygin (@mark_feygin) 18 ноября 2015
Плотницкий заявил, что отдал приказ подчиненному с позывным Кэп отвезти её к п.Северный и вернуть ей телефон и сим-карты #FreeSavchenko
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 18 ноября 2015
Напомним, ранее сообщалось, что Плотницкому померещилось, что Савченко была руководителем "Айдара": обещает явиться в суд.