Экс-депутат Госдумы: Путину на саммите G20 поставили ультиматум по возврату Донбасса и Крыма

Президенту России Владимиру Путину на встрече был "двадцатки" предъявлен жесткий ультиматум по возврату Украине оккупированной части Донбасса и Крыма.

Об этом известный российский политик, бывший народный депутат СССР и Госдумы России Виктор Алкснис написал на своей странице в Facebook.

"На днях случайно повстречался с одним своим старым знакомым, который до недавнего времени самоотверженно трудился на Старой площади. Поговорили о том, о сем, включая политику. Он обмолвился, что якобы на недавней встрече "двадцатки" в Анталье В.Путину был предъявлен ультиматум, смысл которого заключается в следующем — сдача Донбасса и возврат Крыма Украине.

Причем ультиматум был предъявлен в очень жесткой форме. Так что будем посмотреть, хватит ли у наших руководителей политической воли?

Если сдача Донбасса грозит Путину всего лишь репутационными потерями, то с Крымом намного серьезнее. Ведь согласно Конституции РФ он является субъектом Российской Федерации, а значит, передача территории России иностранному государству уже может рассматриваться с позиции государственной измены", — написал Алкснис.

Напомним, ранее помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила о том, что давление на Россию нужно сохранить, пока не вернет Крым Украине.