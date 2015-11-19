Боевики не унимаются: провоцировали силы АТО на двух направлениях

В четверг, 19 ноября, в зоне АТО на Донбассе с 6 часов утра и до 18 вечера боевики осуществили 12 обстрелов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы продолжили вести провокационный огонь в сторону позиций силовиков на Донецком и Артемовском направлениях.

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Опытное и Майорск", — отметили военнослужащие.

По их данным, наемники также атаковали населенный пункт Красногоровка, применив 82-миллиметровые минометы.

"Дважды террористы стреляли непосредственно по нашим позициям. В частности, по Марьинке враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а по Красногоровке бил автоматический гранатомет", — добавили в штабе.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України