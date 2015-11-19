Капеллан сил АТО о России: мы теряем братский народ

Служащий в Нацгвардии военный священник Макарий (Дядюсь) заявил, что украинское государство теряет братский народ.

Об этом он сообщил в интервью "Главреду", отвечая на вопрос, что сейчас происходит с Россией.

В то же время капеллан не стал прогнозировать, смогут ли примириться украинцы и россияне.

"Мы теряем братский народ. Потому что без следа не может пройти пропаганда против Украины", — отметил военный священник.

По его словам, "такой нации, как украинцы, в их понимании нет". "Если у украинцев сохранялись бывшие обиды еще со времен Первой мировой войны,… то сейчас они еще больше укрепляются", — добавил он.

Напомним, ранее российский оппозиционер, депутат Госдумы — Илья Пономарев — выразил мнение, что президенту РФ Владимиру Путину сейчас выгодно вывести свои войска с востока Украины.