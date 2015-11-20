В МИДе осудили немецких депутатов-"рецидивистов", зачастивших к боевикам на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины осудило визит двух депутатов Бундестага на территорию временно оккупированной части Донецкой области.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает факт незаконного пересечения государственной границы Украины депутатами немецкого Бундестага от фракции "Левые" Вольфгангом Герке и Андреем Гунько, которое они совершили 19 ноября 2015 г.", — говорится в сообщении.

В заявлении сказано, что несмотря на меры, которые были приняты украинской и немецкой сторонами после незаконного посещения этими парламентариями отдельных частей Донбасса в феврале этого года, МИД рассматривает повторное совершение ими противоправных действий как намеренное и целенаправленное проявление неуважения как к Украинскому государству, так и собственной стране. МИД подчеркивает, что следствием такого вызывающего поведения иностранных граждан и политиков станет соответствующая реакция со стороны правоохранительных органов Украины.

"Призываем граждан иностранных государств воздерживаться от действий, которые нарушают законодательство Украины и международное право, и отвечают интересам не собственного государства, а российских заказчиков", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что два члена немецкого парламента незаконно посетили территорию оккупированной части Донецкой области.