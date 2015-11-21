День достоинства: Порошенко недоволен расследованием преступлений против Евромайдана

Президент Украины Петр Порошенко в обращении к гражданам по случаю Дня достоинства и свободы заявил, что не доволен темпами расследования преступлений против участников Революции Достоинства.

Президент заявил, что расследование более 2 тысяч преступлений против участников акций протеста требуют времени и немалых усилий, пишет УНИАН.

"В течение этой недели Генпрокуратура, СБУ и МВД отчитывались обществу о ходе расследования. Я, конечно же, не доволен темпами. Не хочу быть адвокатом следствия, но расследование более 2 тысяч преступлений против участников акций протеста требуют времени и немалых усилий. Особенно, если учесть, что значительная часть доказательной базы была уничтожена, пока новая власть перебирала контроль над деморализованными и дискредитированными правоохранительными органами", — сказал Президент.

По его словам, доказано, что заказчиком кровавых преступлений был лично экс-президент Виктора Янукович. Исполнителями — тогдашнее руководство МВД, СБУ, СНБО.

"Процедура заочного осуждения к ним будет применена только временно. Сесть должны и они, и все их приспешники", — заверил глава государства.

Он подчеркнул, что "лед тронулся, и процесс привлечения к ответственности сдвинулся с мертвой точки. Группа задержанных, в том числе и "беркутовцев", находится в СИЗО. 119 дел на сегодняшний день уже переданы в суд. Вынесено уже даже 26 приговоров, правда пока в отношении мелких исполнителей. Всего сообщено о подозрении 270 лицам. Среди них: 44 чиновника, 125 милиционеров, 11 судей, 9 прокуроров и десятки руководителей и организаторов "титушек". Кроме того, ряд судей, выносивших неправосудные решения против майдановцев, уволено".

Напомним, Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня достоинства и свободы.