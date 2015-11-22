На Донбассе не унимаются боевики: открывали огонь по всей линии фронта

В субботу, 21 ноября, в зоне АТО на Донбассе с 18 часов вечера и до 6 утра следующего дня боевики 40 раз открывали огонь вдоль всей линии разграничения.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 30 из осуществленных врагом обстрелов были совершены на Донецком направлении.

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники вели провокационный огонь по Пескам, Марьинке, Авдеевке и селу Первомайское", — отметили силовики.

Кроме того, на Артемовском направлении террористы обстреляли Зайцево, на Луганском — из минометов, гранатометов и стрелкового оружия — город Счастье, а на Мариупольском — Широкино.

"Также захватчики вели прицельный огонь по нашим позициям в Марьинке, Широкино и Чермалыку, применяя гранатометы и стрелковое оружие", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України