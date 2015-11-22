Российский политолог объяснил, почему Запад не позволит Путину расчленить Украину

Ситуация на Донбассе будет зависеть от политики главы РФ, отметил Зубов.
Страны Запада никогда не позволят президенту России Владимиру Путину расчленить Украину, поскольку это противоречит их ценностям.
Об этом российский историк и политолог Андрей Зубов сообщил "Апострофу".
В то же время аналитик подчеркнул, что ситуация на Донбассе будет зависеть от того, какую политику выберет глава его государства.
"Если его главным приоритетом будет восстановление отношений с Западом…, это будет объединение коалиции против ИГИЛ и решение вопроса по Украине", — отметил эксперт.
По его словам, западный страны могут пойти на какие-то уступки. "… но в целом решение будет известное: Запад никогда не позволит расчленить Украину, лишить ее права выбора своего международного пути. Это противоречит западным ценностям", — добавил Зубов.
Между тем, "если Путин выберет свою игру, решит поддерживать своего союзника, диктатора Асада, (президент Сирии Башар Асад — ред.), то это будет проигрышным шагом", — считает российский историк.
"Потому что это еще больше усилит международную изоляцию России, в ответ на что Кремль может усилить свою агрессию в отношении Украины", — цитируют журналисты слова Зубова.
Напомним, ранее российский политик и правозащитник — Лев Пономарев — выразил мнение, что власти Российской Федерации хотят как можно дольше "мутить воду" на востоке Украины.