Российский политолог объяснил, почему Запад не позволит Путину расчленить Украину

Страны Запада никогда не позволят президенту России Владимиру Путину расчленить Украину, поскольку это противоречит их ценностям.

Об этом российский историк и политолог Андрей Зубов сообщил "Апострофу".

В то же время аналитик подчеркнул, что ситуация на Донбассе будет зависеть от того, какую политику выберет глава его государства.

"Если его главным приоритетом будет восстановление отношений с Западом…, это будет объединение коалиции против ИГИЛ и решение вопроса по Украине", — отметил эксперт.

По его словам, западный страны могут пойти на какие-то уступки. "… но в целом решение будет известное: Запад никогда не позволит расчленить Украину, лишить ее права выбора своего международного пути. Это противоречит западным ценностям", — добавил Зубов.

Между тем, "если Путин выберет свою игру, решит поддерживать своего союзника, диктатора Асада, (президент Сирии Башар Асад — ред.), то это будет проигрышным шагом", — считает российский историк.

"Потому что это еще больше усилит международную изоляцию России, в ответ на что Кремль может усилить свою агрессию в отношении Украины", — цитируют журналисты слова Зубова.

Напомним, ранее российский политик и правозащитник — Лев Пономарев — выразил мнение, что власти Российской Федерации хотят как можно дольше "мутить воду" на востоке Украины.