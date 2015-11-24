В "Народном фронте" предлагают обсудить "перезагрузку" Кабмина и план действий коалиции

Сегодня мы видим многочисленные попытки расшатать ситуацию в Украине, добиться отставки правительства, досрочных парламентских, а затем и президентских выборов.

Об этом с парламентской трибуны заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

По его словам, конечная цель — устроить ползучий государственный переворот, реванш "янучар" и изменение курса Украины с проевропейского на пропутинский.

Это — план антиукраинских сил. Они устроили массированную информационную атаку против премьер-министра Арсения Яценюка, Президента Петра Порошенко и их команд. Эти потуги финансируются олигархами, в том числе российскими. А на "подтанцовках" у них, к сожалению, некоторые депутаты из коалиции, считает лидер фракции "НФ".

Правительство во главе с Яценюком работает в самых сложных условиях за все годы независимости. Это первое правительство, преодолевшее монополию России на поставки энергоресурсов, укротило многомиллиардные аппетиты олигархов, максимально приблизило наших граждан к безвизовому режиму со странами ЕС. При этом обеспечивается армия, выплачиваются все социальные выплаты и находятся ресурсы для их постепенного увеличения, напомнил Бурбак.

Яценюк — единственный из премьеров сознательно пожертвовал своим рейтингом и шел на непопулярные шаги. Его работу высоко оценили международные финансовые институты, наши европейские и американские партнеры. Украина смогла избежать банкротства и выстоять в крайне тяжелой ситуации агрессии со стороны России, говорит лидер фракции.

На заседании фракции "Народный фронт" единогласно поддержал на должности премьера только Яценюка!

Мы не поддержим никакой другой кандидатуры.

Премьер-министр уважает демократию. Украина — это парламентско-президентская республика. Поэтому если парламент готов рассматривать вопрос недоверия правительству — это его конституционные полномочия. Президент также имеет право внести резолюцию недоверия. Премьер примет любое решение парламента, подчеркнул Бурбак.

Но в то же время под коалиционным соглашением стоят подписи всех членов коалиции. Меморандум о сотрудничестве с МВФ подписали Президент, премьер-министр, представляющий коалиционное правительство, которое создала коалиция в Верховной Раде. Внедрение жестких реформ — это наша общая ответственность, напомнил "фронтовик".

Уважаемые коллеги по коалиции!

Премьер-министр еще 2 месяца назад обращался к вам с предложением представить свои кандидатуры от каждой фракции для переформатирования и усиления Кабмина. Но никаких предложений не было. Поэтому "Народный фронт" еще раз предлагает фракциям парламентской коалиции предложить свои кандидатуры, заявил Бурбак.

Мы предлагаем собрать у Президента совет коалиции с участием премьера и председателя Верховной Рады, и откровенно обсудить "перезагрузку" правительства и план действий коалиции на ближайшее время.

У Президента, премьера, председателя Верховной Рады и коалиции должно быть общее видение актуальных изменений — в частности, в области образования, здравоохранения, налоговой реформы. Также должны согласовать шаги для продолжения финансовой помощи со стороны МВФ — без этого Украина не выживет, резюмировал лидер фракции.