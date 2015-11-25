Главарь ДНР приказал боевикам применять любое оружие по силам АТО — разведка

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной с рисками начала локальных боевых действий.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Лидеры пророссийских сепаратистов демонстрируют полное пренебрежение положениями Минских договоренностей.

Руководитель т.н. ДНР Александр Захарченко лично отдал приказ подразделениям 1 АК на применение любых видов оружия по позициям Вооруженных Сил Украины.

При этом, боевики заинтересованы в повышении интенсивности обстрелов сил АТО для увеличения объемов выплат за участие в боевых действиях со стороны российского оккупационного командования", — сообщают в разведке Минобороны.

Напомним, ранее в разведке отмечали, что среди боевиков на Донбассе активно распространяется информация о подготовке боевых действий на Славянском и Новоайдарском направлениях