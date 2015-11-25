Обозреватель о сбитом в Турции российском Су-24: Москва перешла границы терпения НАТО

Сбив российский Су-24, Турция подтвердила свою роль "злого полицейского" в Сирии, который не дает России никаких новых прав или привилегий.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь рассказал в интервью вильнюсскому агентству NewsAder.com.

"Роли расписаны, — говорит обозреватель. — США над схваткой. Турция и Саудовская Аравия — злые полицейские. Франция — добрый полицейский. И то, что Россию терпят (или делают вид, что терпят) в Сирии, не дает ей никаких новых прав или привилегий, а только — обязанности. В обмен на это Запад позволяет России уйти с сохранением лица из Донбасса, а также рассказывать российским обывателем, что Россия — мировой геополитический игрок. Поэтому, конечно, никакой Мировой войны. Проглотят, как обычно".

Комментируя вопрос о причинах неоднократного вторжения российских самолетов в небо Турции — непрофессионализм или провокация, эксперт заметил: "Думаю — второе. Ведь этот самолет перед тем, как сбить, много раз предупредили, и он имел возможность покинуть опасную зону".

"То есть Россия тестирует предел терпения НАТО и сегодня этот предел был нащупан: Москва перешла границы терпения НАТО. Абсолютно то же самое, что было в воздушном пространстве северных стран Европы", — говорит Пономарь.

По его мнению, у Путина не было шансов на вступление в коалицию против ИГИЛ: "Были немного эмоциональные заявления Франции сразу после терактов, но сейчас опять позиция США превалирует: Россию можно использовать, но очень локально и без изменения геополитического тренда".

"Все равно России нужно уходить из Украины, возвращать Крым. А затем на очереди деоккупация Грузии, Молдовы и так далее. Сегодня следим за итогами визита Олланда в Вашингтон: очень важно будет услышать, как будут расставлены акценты", — подытожил обозреватель.

Напомним, турецкие военные заявили, что сбили Су-24 после 10 предупреждений о нарушении границы, однако в Москве утверждают, что российский бомбардировщик потерпел был сбит с земли, когда находился в небе Сирии.