Обозреватель о сбитом Су-24: НАТО ответило на блеф России, доказав Путину, что король голый

Сбив российский Су-24, Турция показала президенту РФ Владимиру Путину, что НАТО может дать достойный ответ на мировой шантаж и блеф России и объяснить хозяину Кремля, что король — голый.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook

"Наше с вами уверенное убеждение о том, что Путин с начала нашей "Механической пьесы" блефует и ничего более, должно было в один прекрасный момент найти свое подтверждение. Но, как известно, всему — свое время. НАТО не делало громких заявлений в эти два года, НАТО готовилось и укреплялось, чтобы ответить на мировой шантаж и блеф России. НАТО перебрасывало войска и вооружения в Европу, НАТО укрепляло периферию, НАТО создавало украинскую армию и так далее. Мы писали о том, что США перебросили недавно F-15 в Турцию и я еще написал — интересно, для чего они там нужны, ведь это модификация для борьбы с истребителями, а у ИГИЛ авиации нет", — пишет обозреватель, уточнив, что шутливый вопрос был риторическим.

"А еще мы писали, что злыми полицейскими назначены Аравия и Турция… Вот вчера и произошло то, что должно было произойти, и ружье, которое висело у НАТО на стене, выстрелило. И все, кто говорил о том, какой страшный и слетевший с катушек Путин, наконец-то убедились, что король голый. Ответить нечем, ибо потенциал НАТО в 10 раз сильнее и современнее, чем российский", — подчеркнул эксперт.

"Добрый полицейский вчера успокоил Россию из Вашингтона — Турция все сделала правильно, имела право. А вы там не нервничайте сильно— такова се ля ви", — пошутил Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель заметил, что, сбив Су-24, Турция подтвердила свою роль "злого полицейского" в Сирии, который не дает России никаких новых прав или привилегий.