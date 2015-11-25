"Гибридная ответочка" от Турции и НАТО Путину: Су-24 сбили, но акта войны нет

Похоже, что Турция и НАТО решили отплатить Путлеру, который поиздевался над украинцами вдоволь в течение полутора лет, прикинуться шлангами и начать играть в игру под названием "гибридная война".

Об этом пишет российский бизнесмен и блогер Слава Рабинович на странице в Facebook.

"В НАТО, фактически, сказали, что это не совсем дело НАТО, потому что у Турции есть право на самооборону, а акта войны нет. А Эрдоган пошел дальше и заявил, что о принадлежности самолета к российской авиации турецкие военные не знали. "То, что самолет принадлежит РФ, стало понятно только после того, как об этом заявили российские власти".

Ахахахахаха!!! Держите меня семеро! Турецкие военные не знали! Ахахахахаха!!!

Путлер поиздевался над украинцами вдоволь. В течение полутора лет он отбирал украинские земли, утюжил "Градами" Донбасс, засылал "шахтеров" и прочих "бурятов" на грузовиках и в танках. И в прямом эфире по телевизору заявлял, что "российских военных в Украине нет". И кто сбил МН-17 мы не знаем и нас это не касается.

И вот, наконец, прилетела "гибридная ответочка", только не от Украины. От Турции и НАТО. Путина уже целые сутки возят фейсом об тэйбл и ноузом об дэск, а он не врубается, потому что так же туп, как его дерево Шойгу. И эта тактика НАТО умна. И эта тактика продолжится. Глядишь, и перебрасываемые в Сирию С-300 и С-400 ко дну пойдут, где-нибудь ненароком. И тогда вот такая вот Маргарита Симоньян спрашивает Эрдогана: "А что случилось с нашим военным грузом?" А Реджеп Тайип Эрдоган такой: "Он утонул".

Вы понимаете, что он, фактически, уже так и сказал?!", — пишет Рабинович.

Напомним, ранее российский чиновник отметил, что зная Путина, месть будет направлена против Турции и ее партнеров в Сирии.

фото: segabg.com