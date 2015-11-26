Политолог объяснил угрозу от сбора подписей за отставку Кабмина

Политический эксперт Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк заявил, что сбор подписей в Верховной Раде за отставку Кабмина свидетельствует о том, что в Украине обостряется политическая конкуренция.

Об этом он сообщил журналистам, пишет Апостроф.

Комментируя инициативу по сбору подписей за отставку Кабмина со стороны представителей фракции "Блока Петра Порошенко", эксперт отметил, что накануне окончания иммунитета у правительства отдельные депутаты пытаются расшатать лодку парламентской коалиции, чтобы начать новый виток политической и парламентской нестабильности.

"Это также свидетельствует об отсутствии партийной дисциплины внутри фракции БПП, и если президент не сможет навести там порядок, это может привести к повторению ситуации, которая произошла в оранжевой команде 10 лет назад, после которой к власти пришел Янукович (беглый экс-президент Виктор Янукович — ред.)", — добавил политолог.

По его словам, такие действия могут нести в себе угрозу, потому что паралич правительства не позволит ему завершить начатые реформы и, на фоне весьма сложных внешнеполитических обстоятельств, сделает украинское государство особенно уязвимым.

"На данный момент следует проявить выдержку и не расшатывать лодку, а хотя бы посмотреть, каким будет результат годовой работы этого правительства, и позволить ему отчитываться за этот период времени", — подчеркнул Октисюк.

Также он не исключил, что за сбором подписей стоят отдельные бизнес-группы, которые пытаются перераспределить сферы политического влияния в Украине.

"Не думаю, что такая инициатива найдет широкую поддержку внутри Верховной Рады, поскольку в данный момент очень важно сохранить и коалицию, и правительство. В сохранении правительства заинтересованы также иностранные партнеры Украины", — сказал эксперт.

"По моему мнению, хотя правительство сейчас и критикуют, по состоянию на сегодняшний день у Кабинета Арсения Яценюка нет достойной альтернативы, которую поддержит Запад и на которую найдется 226 голосов", — резюмировал аналитик.