Политолог об энергоблокаде Крыма: турки спасли Украину от мести Путина

Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко заявил, что, сбив российский Су-24, Турция спасла Украину от мести президента РФ Владимира Путина за энергоблокаду Крыма.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

В тоже время аналитик уточнил, что сейчас глава российского государства и весь Кремль думают исключительно о том, как отомстить турецкой стороне.

"Как это ни цинично звучит, но турки спасли нас от мести Путина за энергоблокаду Крыма", — отметил эксперт.

При этом Небоженко утверждает, что "после ее начала Россия собиралась начать как военные действия (обстрелы в зоне АТО, теракты на юго-востоке Украины), так и экономические (газ, торговые отношения), она могла создать нам много проблем".

Напомним, 24 ноября истребители Турции после десяти предупреждений уничтожили российский бомбардировщик Су-24, вторгшийся в воздушное пространство страны. Узнать больше об инциденте можно в спецтеме "Главреда".