Путин готовит новый конфликт в Украине: хочет отвлечь Запад от "сирийского позора" — эксперт

Президент России Владимир Путин будет искать громкие поводы, чтобы отвлечь внимание от сирийского позора. Это могут быть теракты на Западе или обострение войны на востоке Украины.

Об этом пишет директор Центра политических и социологических исследований Сергей Таран в Facebook.

"Сбитый самолет будет иметь для России свои последствия", — пишет политолог.

"Во-первых, никакой "антитеррористической коалиции с Западом не будет — даже циничного Путину будет трудно вымаливать у Запада присоединиться к натовской коалиции, когда один из членов НАТО оказался "пособником террористов".

Во-вторых, в России усилится тенденция к самоизоляции. Даже самые агрессивные генералы увидели, что их Путин — "голый король", его летчиков убивают, а он, в ответ, может только выразить "глубокое беспокойство". А если не можешь победить, лучше спрятаться — Запад, кстати, российская самоизоляция тоже устраивает, в НАТО уже объявили о возвращении к политике "сдерживания" России, что, в общем, — и сама изоляция, только с другой стороны "берлинской стены".

В-третих, Россия будет искать громкие поводы, чтобы отвлечь внимание от сирийского позора. Это могут быть теракты на Западе или обострение войны на востоке Украины. Должны быть готовы.

Единственный вопрос, на который до сих пор нет ни одной гипотезы — каким образом Путин выйдет из сирийской авантюры. Сдаст Асада? С парадом, который будут показывать только российскому зрителю? Или с тихим стыдом? Все вместе? Или тушками цинка?.. Впрочем, кажется, Путин этого тоже не знает", — пишет он.

Напомним, ранее обозреватель Олег Пономарь заявил, что сбив российский Су-24, Турция показала Путину, что НАТО может дать достойный ответ на мировой шантаж и блеф России и объяснить хозяину Кремля, что король — голый.