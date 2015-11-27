США обещают расширить поддержку Украины на пути реформ

Соединенные Штаты собираются предоставить Украине более широкую поддержку, заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

Об этом сообщает Newsdaily.com.ua со ссылкой на "Реанимационный пакет реформ", который проводит общественно-политический форум на тему "Годовщина коалиционного соглашения: план действий или филькина грамота?".

"Правительство США намерено и дальше помогать Украине на пути изменений, думаю, скоро мы анонсируем новую, более широкую поддержку", — заявил Пайетт.

По словам посла, достижением правительства Украины является то, что оно смогло вернуть доверие мира к экономике Украины.

При этом основной проблемой развития Украины, по мнению дипломата, остается коррупция — "раковая опухоль, которая не дает развиваться и реформироваться".

Напомним, ранее Барак Обама подписал бюджет США, предусматривающий возможность поставок вооружения Украине.