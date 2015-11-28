Корчинский утверждает, что его задержал Интерпол

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что его в Италии задержал Интерпол, пишет 112.ua.

Об этом он сообщил в эфире соответствующего телеканала.

В то же время политик уточнил, что его розыск был инициирован Российской Федерацией.

"Россия подала меня в розыск в Интерпол, и в связи с этим я был задержан итальянской полицией в аэропорту, куда прилетел на несколько дней", — отметил Корчинский.

По его словам, "штаб-квартира Интерпола уже признала этот запрос политически мотивированным". "… и, вероятно, я так надеюсь, меня выпустят", — сказал активист, добавив, что он мог быть задержан из-за "дела", связанного с терроризмом.

Напомним, ранее сообщалось, что в России против Дмитрия Корчинского возбуждено уголовное дело за "призывы к развязыванию войны" на территории аннексированного украинского Крыма.