Годовщина кровавого разгона студентов на Майдане: "беркутовцы" били людей дубинками и давили ногами

Два года назад, 30 ноября 2013 года, около четырех часов утра "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

По словам очевидцев, около 4-х утра бойцы спецподразделения "Беркут" штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины, пишет УНИАН.

Во время разгона митингующих "беркутовцы" применяли взрывпакеты, сбрасывали людей на землю с постамента Независимости и давили ногами. При этом митингующих били даже за несколько сотен метров от Майдана.

На видеозаписях, обнародованных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал.

В результате разгона пострадали десятки протестующих: по данным Генеральной прокуратуры — 79 человек.

Те, кому удалось скрыться с Майдана Независимости, нашли укрытие в Михайловском соборе на территории монастыря, который длительное время был окружен бойцами спецподразделения.

Видео: Mustafa Nayyem; Сергей Тышковец