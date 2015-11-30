Коломойский объяснил победу Филатова в Днепропетровске

Экс глава Днепропетровской ОГА, бизнесмен Игорь Коломойский считает, что скандал с задержанием силовиками руководителя политсовета партии "УКРОП" Геннадия Корбана помог Борису Филатову победить на выборах мэра Днепропетровска.

Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

По словам бизнесмена, во втором туре голосования шансы на победу у Филатова и его конкурента от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула были равными.

"Как я всегда говорю: финал есть финал — во втором туре шансы были 50 на 50. Цинично прозвучит, но история с Корбаном… склонила чашу весов в пользу Филатова. Но это — лично мое мнение", — заявил Коломойский.

При этом, экс-губернатор добавил, что ответственность за результаты работы нового мэра будут нести все представители "УКРОПа".

"С одной стороны, нельзя отрицать хозяйственные способности Вилкула, с другой — закрывать глаза на патриотизм Филатова, его харизму, напор, умение общаться… Дай Бог, чтобы у него сейчас все получилось, ведь позиция мэра — больше хозяйственная, чем политическая. Он же это делает под знаком всеукраинского объединения патриотов. Чтоб не говорили потом, что патриотизм — только флагами размахивать и на площадях кричать. Так что можно сказать, мы теперь все ответственны за его результат", — сказал бывший чиновник.

При этом, Коломойский допустил, что поможет Корбану баллотироваться в парламент по округу в Днепропетровске. "Если он примет решение баллотироваться — конечно", — заявил бывший глава ОГА.

На комментарий журналистки Сони Кошкиной о том, что это было бы выгодно Коломойскому, тут ответил: "Если исходить из такой логики, то тогда выгодно и чтобы Палица (Игорь Палица — глава облрады Волыни) зашел по округу. Просто я не приемлю слово "выгодно".

При этом, бизнесмен выразил мнение, что сейчас в Верховной Раде недостаточно масштабно представлена "патриотическая оппозиция"

"То есть, у нас есть "Оппозиционный блок", который в народе называют "Оккупационным блоком". Развивая эту терминологию, раз есть оккупационная оппозиция, необходимо чтоб была патриотическая оппозиция", — резюмировал Коломойский.

Как сообщалось ранее, представитель партии "УКРОП" Борис Филатов избран новым мэром Днепропетровска, набрав большее количество голосов во втором туре выборов. Согласно обнародованному протоколу ТИК, за Филатова проголосовали 184 874 избирателя. Его оппонент — представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул — получил поддержку 158 752 избирателей.

24 ноября Филатов попросил Раду лишить его депутатского мандата, однако парламентариям в сессионном зале не хватило голосов для принятия соответствующего решения.