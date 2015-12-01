Турчинов троллит Кремль: истерически отреагировал на уничтожение Турцией Су-24

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что власти России истерически отреагировали на уничтожение Турцией бомбардировщика Су-24.

Об этом чиновник написал в своей статье, опубликованной на его персональном сайте.

В то же время он уточнил, что в "воинственном пылу" президент РФ Владимир Путин без единого доказательства обвинил страну в сотрудничестве с ИГИЛ в вопросах нелегальной закупки нефти.

"Истерическая реакция Кремля на уничтожение… бомбардировщика, создает впечатление, что его сбили не над территорией суверенной Турции, а, как минимум, над Красной площадью Москвы", — отметил чиновник.

Напомним, Россия ввела санкции после того, как турецкие военные сбили ее бомбардировщик. Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что, уничтожив российский самолет, Турция бросила стране беспрецедентный вызов.