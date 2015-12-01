Политолог связал кампанию против Мартыненко с попыткой отвлечь внимание от Фирташа

Кампания по дискредитации народного депутата Николая Мартыненко, развернутая рядом СМИ, преследует две цели: продолжить атаку на правительство и премьер-министра и отвлечь внимание от возвращения лучшего друга Президента Петра Порошенко — Дмитрия Фирташа.

Об этом сказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, комментируя заявление члена фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко о намерении сложить депутатский мандат.

Эксперт отметил, что "это очень мужественное решение, связанное, прежде всего, с той информационной войной, которую развязали против него".

"Другой вопрос — почему именно Мартыненко выбран сейчас средствами массовой информации в качестве объекта для критики. Это связано, прежде всего, с тем, что в страну приезжает Фирташ", — считает Небоженко.

Он объяснил, что для СМИ, которые раскручивают тему обвинений в адрес Мартыненко, очень важно перевести интерес со скандального Фирташа, у которого заключен венский пакт с Президентом Порошенко, на какую-то другую фигуру.

"Именно этим можно объяснить такое колоссальное внимание определенных СМИ к фигуре Мартыненко", — подчеркнул Небоженко.

"Кроме того, присутствует откровенная попытка начать артподготовку всеми возможными силами накануне отчета правительства и голосования по бюджету", — добавил он.

Эксперт акцентировал внимание на том, что "рассматривают не достижения и неудачи этого разношерстного Кабинета министров во главе с Яценюком, а идею коррупции, прекрасно зная, что население относится к этой теме гораздо более благосклонно, нежели к каким-то экономическим результатам".

"Это говорит о том, что у нас тема борьбы с коррупцией страшно политизирована. Ряд журналистов под депутатским прикрытием специализируются на критике одних бизнесменов и депутатов, но старательно обходят вниманием других, связанных с Администрацией Президента, окружением Президента, самим Президентом и т.д.", — сказал Небоженко.

"Общественность чувствует в этом некую избирательность. Точно так же, как эту избирательность демонстрирует генпрокурор Шокин, глава Нацбанка Гонтарева. В этой борьбе с Мартыненко хорошо видно, что стараются отвлечь внимание от каких-то более скандальных и опасных для Украины дел. А это не принесет никакой пользы", — резюмировал эксперт.